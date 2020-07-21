«Бессмертный полк» перенесли на следующий год

Владимир Путин поддержал решение организаторов «Бессмертного полка» перенести акцию на следующий год. «Как бы нам ни хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год», — сказал глава государства во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи, пишет официальный сайт акции.

— Все мы понимаем, насколько важно было для людей в год юбилея Великой Победы пройти в строю «Бессмертного полка» с портретами своих героев плечом к плечу. К сожалению, эпидемиологическая ситуация такова, что мы не можем прогнозировать, в какую дату это будет возможно в этом году. И, как сказал народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, сопредседатель центрального штаба нашего движения Василий Лановой, десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Поэтому правильно будет перенести народное шествие Бессмертного полка на 9 мая следующего года, когда здоровью людей ничто не будет угрожать. И все мы пройдем в строю Бессмертного полка, чествуя дедов и прадедов, защищавших нашу Родину в Великую Отечественную войну. Отрадно, что Президент страны Владимир Владимирович Путин поддержал это предложение, понимая нашу заботу о сохранении здоровья граждан, — говорится в сообщении исполкома «Бессмертного полка».

Напомним, в этом году шествие «Бьессмертного полка» состоялось в интернете. За первую неделю регистрации подали заявки более 600 тысяч человек.