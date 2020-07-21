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сегодня, 10:13 0

«Бессмертный полк» перенесли на следующий год

«Бессмертный полк» перенесли на следующий год

Владимир Путин поддержал решение организаторов «Бессмертного полка» перенести акцию на следующий год. «Как бы нам ни хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год», — сказал глава государства во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи, пишет официальный сайт акции.

— Все мы понимаем, насколько важно было для людей в год юбилея Великой Победы пройти в строю «Бессмертного полка» с портретами своих героев плечом к плечу. К сожалению, эпидемиологическая ситуация такова, что мы не можем прогнозировать, в какую дату это будет возможно в этом году. И, как сказал народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, сопредседатель центрального штаба нашего движения Василий Лановой, десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Поэтому правильно будет перенести народное шествие Бессмертного полка на 9 мая следующего года, когда здоровью людей ничто не будет угрожать. И все мы пройдем в строю Бессмертного полка, чествуя дедов и прадедов, защищавших нашу Родину в Великую Отечественную войну. Отрадно, что Президент страны Владимир Владимирович Путин поддержал это предложение, понимая нашу заботу о сохранении здоровья граждан, — говорится в сообщении исполкома «Бессмертного полка».

Напомним, в этом году шествие «Бьессмертного полка» состоялось в интернете. За первую неделю регистрации подали заявки более 600 тысяч человек.

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#история #память #праздники

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