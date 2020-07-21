За неделю клещи покусали больше 40 амурчан
За прошедшую неделю в Амурской области от укусов клещей пострадал 41 человек, в том числе 5 детей. Наибольшее количество укусов зарегистрировано в населенных пунктах (73%).
Наибольшее количество укусов зарегистрировано в населенных пунктах (73%).Специалистами было исследовано 18 клещей, доставленных от пострадавших. Инфекций не обнаружено.
Всего с начала сезона количество укушенных достигло 1542 человека, включая 492 ребенка. Прививки от клещевого энцефалита сделали почти 40 тысяч человек.
В области продолжается обработка территорий образовательных учреждений, зон отдыха и других объектов, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.
Просмотров всего: 87