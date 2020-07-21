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сегодня, 10:17

За неделю клещи покусали больше 40 амурчан

За неделю клещи покусали больше 40 амурчан
Фото: pixabay.com

За прошедшую неделю в Амурской области от укусов клещей пострадал 41 человек, в том числе 5 детей. Наибольшее количество укусов зарегистрировано в населенных пунктах (73%).

Наибольшее количество укусов зарегистрировано в населенных пунктах (73%).Специалистами было исследовано 18 клещей, доставленных от пострадавших. Инфекций не обнаружено.

Всего с начала сезона количество укушенных достигло 1542 человека, включая 492 ребенка. Прививки от клещевого энцефалита сделали почти 40 тысяч человек.

В области продолжается обработка территорий образовательных учреждений, зон отдыха и других объектов, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

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#происшествия

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