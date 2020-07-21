В Тынде появится дизайн-код

Фото: пресс-служба администрации Тынды

По приглашению мэра Тынды Марины Михайловой в столицу БАМа прибыли специалисты из областного Центра развития территорий, чтобы воочию увидеть индивидуальность города и его архитектуру.

Руководитель центра Петр Стрелец вместе с руководством города посетили важнейшие объекты благоустройства Тынды – театральную площадь, зону отдыха у воды, тропу здоровья, городской парк культуры и отдыха, площадку для выгула собак и сквер возле детской музыкальной школы. Гости города также побывали на месте строительства новой спортивной площадки, и осмотрели главную улицу – Красную Пресню.

После обсуждений по вопросам благоустройства северной столицы Приамурья было решено создать дизайн-код городской среды Тынды, который необходим для проектирования стилистически единой, комфортной и безопасной городской среды.

– Тында – город, который изначально был спроектирован с применением самых современных технологий градостроительства. Это даёт огромный ресурс для создания качественного благоустройства улиц. Мы были приятно удивлены, впервые оказавшись в Тынде: активные жители, почти полное отсутствие вандализма и большое количество реализуемых проектов. Надеюсь, что мы поможем городу стать еще лучше, – рассказал руководитель ЦРТ Петр Стрелец.

Напомним, подобная работа уже проводилась в Благовещенске в 2018 году.