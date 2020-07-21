Ажурная беседка будет установлена в сквере молодожёнов в городе Свободном

Фото: Пресс-служба администрации г. Свободного

Демонтаж старой металлической беседки в сквере рядом с краеведческим музеем, начался 20 июля. В ближайшее время на её место установят новую шестигранную конструкцию с ажурными элементами, сообщает пресс-служба администрации города Свободный

Ширина новой беседки будет почти 3 метра. Внутри установят скамейку, оформленную элементами литья из чугуна, а её спинка будет украшена художественными орнаментами из стали. Вокруг конструкции установят декоративные уличные светодиодные светильники.

Беседку, которая находилась на этом месте прежде, планируется переместить в сквер Михайло-Чесноковского микрорайона («Топольки»).