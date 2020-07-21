В Благовещенске выпускники первой гимназии отметили окончание школы пышным вальсом

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К этому дню, 20 июля, ребята готовились ещё с марта. Чтобы успеть репетировали три раза в неделю. В вальсе участвовало около 40 юношей и девушек. Остальные выпускники пришли как зрители. На съёмки пригласили двух операторов. Вальс снимали даже с воздуха.

— В других школах тоже готовили вальс, но его отменили в связи с эпидемиологической ситуацией. А мы решили не отменять это масштабное и красивое действо. Назначили день на 20 июля. Этот день выбирали выпускниками и родителями. В основном потому, что погода сегодня хорошая и почти все экзамены уже позади, — поделилась выпускница 11 «А», Алиса Бондаренко. В день последнего звонка танцевали такой же вальс на этом месте, но в советской школьной форме.





Для постановки танца выпускники выбрали две песни Sam Smith - Pray и Sanna Nielsen - Undo.



— До введения карантина репетировали около ротонды. А последний раз был на сцене амфитеатра. Всегда танцевали в обычной одежде, а теперь все нарядные, в длинных платьях и на каблуках, — рассказала с улыбкой выпускница Полина Муляр.



Для постановки танца привлекли известного хореографа Олега Штепа.





— Самое сложное в танце - это поддержки, не сразу начали получаться. Ещё трудно репетировать, когда кто-то из партнеров не пришёл. Да и с синхронностью пришлось постараться. Так как танцует много пар, бывает, что одна половина уже сделала движение, а другая только начинает. Кстати, у хореографа не было какой-то конкретной задумки. Он приходил на каждую репетицию и импровизировал. В общем — гений! — поделились выпускники гимназии.

Свою мечту – закружиться в школьном вальсе, выпускники исполнили на отлично. Он останется и в памяти, и в записи, чтобы через много лет, на встречах выпускников эти молодые люди вспоминали замечательный летний день, когда все они были полны надежд, счастья, а впереди была целая жизнь.