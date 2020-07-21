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21июля
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Интернет-мошенник притворяется благовещенским священником

Интернет-мошенник притворяется благовещенским священником
Фото: vsehradost.ru

Настоятель благовещенского прихода в честь иконы Богородицы «Всех скорбящих радость» Евгений Семерня предупредил своих подписчиков о мошеннике в «Одноклассниках». Как рассказал коллега священника, некто по имени Лаврентий попросился к нему в друзья в соцсети, хотя в профиле на всех фото — отец Евгений.

Амурский священик предостерег людей от «брата-близнеца».

– Пройдя по ссылке, я увидел, что есть человек именем Лаврентий (хорошо, что не Павлович), который загрузил к себе на страницу мои фотографии и спокойно себе живёт, добавляет всех в друзья (1342 человека) и, скорее всего, занимается вымогательством денег на «лечение, строительство храма, проживание, питание» или «профессиональный и квалифицированный специалист в области православной белой магии, магистр семи крестов на шею предлагает: снять порчу, сглаз, отвести/привести к себе или от себя любимого и суженного», – написал в своем Инстаграмм-аккаунте отец Евгений.

Священник сообщил, что вовсе не зарегистрирован в социальной сети «Одноклассники». Он попросил подписчиков, которые смогут найти этого иерея Лаврентия из города Нововоронежа (Воронежская область), написать ему.

В конце поста священник шутя отметил, что история очень похожа на бразильский сериал, и предположил, что это может быть его брат-близнец, с которым его разлучили в роддоме.

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#интернет #религия

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