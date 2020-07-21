Выбор читателей за 20 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 20 июля.

На центральной площади Благовещенска разобрали фонтан. Он украшал наш город несколько десятилетий, пережил не одну реконструкцию и радовал горожан своей красотой даже в зимнее время, украшенный подсветкой.



В редакцию «Амур.Инфо» обратилась жительница Благовещенска, которая пожаловалась на местный массажный салон — мастер предлагал услуги чувственного массажа для женщин. Амурчанка возмущалась: «Как у нас в городе работает такая сфера услуг! Это же незаконно!».

На портале Правительства Амурской области были размещены новые стандарты поведения работников, обслуживающих пассажиров. В документе, подписанным губернатором Амурской области Василием Орловым указаны основные требования к персоналу на объектах транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства.

С 5 августа по 2 октября 2020 года авиакомпания «Северный ветер» без объяснения причин приостановила продажу авиабилетов на маршрут Москва — Благовещенск — Москва. Не продаются также и субсидированные билеты. Об отмене рейсов компания информирует пассажиров через смс-сообщения, сообщает портал правительства Амурской области.