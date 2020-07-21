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Выбор читателей за 20 июля

Выбор читателей за 20 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 20 июля.

Центральная площадь Благовещенска осталась без фонтана

На центральной площади Благовещенска разобрали фонтан. Он украшал наш город несколько десятилетий, пережил не одну реконструкцию и радовал горожан своей красотой даже в зимнее время, украшенный подсветкой.

Благовещенку шокировал массаж с «дополнительными услугами»

В редакцию «Амур.Инфо» обратилась жительница Благовещенска, которая пожаловалась на местный массажный салон — мастер предлагал услуги чувственного массажа для женщин. Амурчанка возмущалась: «Как у нас в городе работает такая сфера услуг! Это же незаконно!».

Амурскую область наполнят вежливыми кассирами

На портале Правительства Амурской области были размещены новые стандарты поведения работников, обслуживающих пассажиров. В документе, подписанным губернатором Амурской области Василием Орловым указаны основные требования к персоналу на объектах транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства.

Авиакомпания «Северный ветер» остановила полёты из Благовещенска без объяснения причин

С 5 августа по 2 октября 2020 года авиакомпания «Северный ветер» без объяснения причин приостановила продажу авиабилетов на маршрут Москва — Благовещенск — Москва. Не продаются также и субсидированные билеты. Об отмене рейсов компания информирует пассажиров через смс-сообщения, сообщает портал правительства Амурской области.

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#Обзор #интернет #СМИ

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