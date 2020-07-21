Крупнейший готический собор Франции в огне

Нантский кафедральный собор святого Петра и Павла строили с 1434 по 1891 год. Это один из знаменитейших долгостроев, который в конечном итоге был успешно завершен. Происшествие случилось рано утром, более ста пожарных принимало участие в локализации и устранении очага возгорания. Полицейские полностью оцепили здание, чтобы не допустить скопления людей в опасной близости к собору. К счастью, строение не повторило печальной участи собора Парижской Богоматери, крыша которого была полностью разрушена огнем в 2019 году.

Конструкции собора не понесли серьезного ущерба, но орган 17 века, располагавшийся в главной зале, был полностью разрушен огнем. По предварительным данным, на устранение последствий пожара уйдет около двух лет. Пьер Сеннес, занимающий пост прокурора города заявил, что в здании было зафиксировано три очага возгорания, которые могут указывать на попытку поджога памятника культуры. Прокуратурой Нанта уже начато расследование.