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21июля
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Крупнейший готический собор Франции в огне

Крупнейший готический собор Франции в огне
Фото: zik.ua

В городе Нант, что на западе Франции, возник пожар, который повредил крупнейший готический собор страны. Не исключается поджог, сообщает NewsRu.

Нантский кафедральный собор святого Петра и Павла строили с 1434 по 1891 год. Это один из знаменитейших долгостроев, который в конечном итоге был успешно завершен. Происшествие случилось рано утром, более ста пожарных принимало участие в локализации и устранении очага возгорания. Полицейские полностью оцепили здание, чтобы не допустить скопления людей в опасной близости к собору. К счастью, строение не повторило печальной участи собора Парижской Богоматери, крыша которого была полностью разрушена огнем в 2019 году.

Конструкции собора не понесли серьезного ущерба, но орган 17 века, располагавшийся в главной зале, был полностью разрушен огнем. По предварительным данным, на устранение последствий пожара уйдет около двух лет. Пьер Сеннес, занимающий пост прокурора города заявил, что в здании было зафиксировано три очага возгорания, которые могут указывать на попытку поджога памятника культуры. Прокуратурой Нанта уже начато расследование.

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#история #память #происшествия

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