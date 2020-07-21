Япония запустила космический зонд к Марсу

Космическому аппарату предстоит преодолеть путь в 500 миллионов километров. По прибытию на Марс зонд будет изучать планету, и передавать данные на Землю. Пуск ракеты-носителя транслировался компанией Мицубиши Хэви Индастриес. Исследовательский зонд достигнет орбиты Марса в следующем году.

В разработке зонда, принадлежащего Объединенным Арабским Эмиратам, принимали участие три американских университета. Общий вес исследовательского аппарата составил 1360 кг. По прибытию на орбиту Марса, зонд будет производить сбор информации в течение 7 месяцев. Примечательно, что запуск корабля дважды откладывался. Причиной тому стали плохие погодные условия, которые могли нарушить успешный запуск судна. Кроме того, отправление судна нельзя было откладывать, ведь в середине августа закрывается «окно», представляющее собой период максимального сближения Земли и Марса, по окончанию которого запуск не имел бы смысла по причине слишком большого расстояния между планетами.