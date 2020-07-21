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21июля
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сегодня, 05:05 0

Япония запустила космический зонд к Марсу

Япония запустила космический зонд к Марсу
Фото: poisknews.ru

С космодрома Танэгасима наконец-то состоялся запуск ракеты-носителя с зондом «Аль-Амаль» на борту, сообщает EVORUS.

Космическому аппарату предстоит преодолеть путь в 500 миллионов километров. По прибытию на Марс зонд будет изучать планету, и передавать данные на Землю. Пуск ракеты-носителя транслировался компанией Мицубиши Хэви Индастриес. Исследовательский зонд достигнет орбиты Марса в следующем году.

В разработке зонда, принадлежащего Объединенным Арабским Эмиратам, принимали участие три американских университета. Общий вес исследовательского аппарата составил 1360 кг. По прибытию на орбиту Марса, зонд будет производить сбор информации в течение 7 месяцев. Примечательно, что запуск корабля дважды откладывался. Причиной тому стали плохие погодные условия, которые могли нарушить успешный запуск судна. Кроме того, отправление судна нельзя было откладывать, ведь в середине августа закрывается «окно», представляющее собой период максимального сближения Земли и Марса, по окончанию которого запуск не имел бы смысла по причине слишком большого расстояния между планетами.

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#космодром #космос #технологии

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