В России запускают новый ядерный реактор

Это время необходимо для загрузки в реактор ядерного топлива, после окончания которого установка будет выведена на минимальный контролируемый уровень мощности, после чего в нем начнется цепная реакция. По предварительным прогнозам, реактор будет подключен к энергосети уже осенью. Для его полноценной работы понадобится пройти еще несколько этапов освоения мощности, которые выведут работу энергетической установки на максимальный уровень. Помимо освоения мощности будут проводиться регулярные процедуры проверки систем безопасности, которые обеспечат надежную и стабильную работу реактора.

Энергоблок вводится в эксплуатацию для смены своего предшественника ЛАЭС-1, который проработал 45 лет, и к концу года должен быть полностью выведен из эксплуатации. Новая установка отвечает всем современным требованиям безопасности, а также разработана с помощью инновационных технологий, которые позволяют увеличить мощность энергоблока и продлить срок проектной эксплуатации до 60-80 лет.