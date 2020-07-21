Найдена карта знаменитого путешественника Америго Веспуччи

Находка представляет собой переписку Америго Веспуччи и Лоренцо Медичи, в которой путешественник описывает свой путь через Атлантику. Именно во время путешествия Веспуччи обнаружил, что Америка не является продолжением Азии. В ходе исследования деталей переписки удалось выяснить, что в 1500 году знаменитый путешественник отправил Медичи две карты, составленные собственными руками.

Оригиналы этих рукописей найдены небыли, хотя исследователи полагают, что они могли быть выкуплены известной тогда печатной компанией, владельцем которой был Герман Баркхаузер. До нашего времени сохранилась только копия одной из карт, которая в полной мере отражает наблюдения Америго Веспуччи. Конечно, карта не описывает действительного расположения материков, о чем мы знаем сегодня, но позволяет ознакомиться с открытием, сделанным более 500 лет назад, и взглянуть на землю глазами Америго Веспуччи.