Астрологический прогноз на 21 июля: Рыбам стоит воздержится от выяснения отношений с окружающими людьми, а Весам день несет приключения

Восход Солнца: 04:43

Заход Солнца: 20:28

Солнце в Раке.

Овен. Сегодняшний день богат на приятные сюрпризы, но даже везунчики должны быть аккуратными и осторожными. Старайтесь не афишировать своих планов, и главное, не рассказывайте о «левых» источниках дохода. Возможна конструктивная критика со стороны руководства или коллег. Рассеянность, недостаток знаний или опыта могут привести к ошибкам в работе.

Телец. Астрологи советуют вам сегодня начать реализацию своих самых амбициозных планов, не время отступать. Благоприятный день для активной борьбы и новых свершений. Сегодня от вас потребуется решительность и прямота суждений. Этот день проверит вас на твердость, последовательность и деловую хватку. Но соблюдайте меру во всем, не допуская ненужных споров и повышенного тона в разговоре.

Близнецы. Этот день характеризует падение жизненного уровня. Вероятны денежные траты, связанные с воспитанием и обучением детей, лечением родственников старшего поколения. В личной жизни тоже могут быть неприятности. У влюбленных и у супружеских пар могут возникнуть разногласия на почве финансов. Вероятно, что всплывут давние прегрешения и обиды. Если сегодня вы попытаетесь манипулировать близким человеком, чтобы получить желаемое, то такая операция может завершиться полным крахом.

Рак. День символизирует защиту жизненных идеалов и принципов, трансформацию половой энергии. Удачный день для Раков творческих профессий. Звезды сулят неожиданную удачу или очень благоприятную ситуацию для финансового взлета. Сегодня следует проявлять великодушие и щедрость. Возможно, нужно больше времени уделить своему партнеру. Невнимательность и холодность могут обострить назревающий конфликт до крайности. Кто-то захочет помочь вам и сам заявит об этом, не отказывайтесь от помощи.

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Лев. Этот день хорош для странствий, поездок, загородных прогулок. Сегодня ваши чувства могут приобрести необыкновенную остроту. Пассивный, спокойный день. Сегодня вы можете быть вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность после вчерашних событий. Прислушайтесь к голосу собственной интуиции и избегайте неприятного общения. Подумайте об укреплении своего здоровья. Во второй половине дня обаяние и бескорыстие многих Рыб привлекут и расположат к ним окружающих людей. Остерегайтесь безрассудности. Чрезмерная чувствительность и эмоциональность послужат легкомыслию и излишней увлеченности партнером, обманам и разочарованиям.

Дева. Пришло время развлекаться. Вам нужно развеяться, чтобы с новым вкусом жить такой прекрасной жизнью. Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Звезды сулят успех в творческих исканиях, новых знакомствах. Вполне вероятно, что ваши увлечения или хобби откроют новые источники заработка. При удачном стечении обстоятельств покровительство Венеры поможет вам стать в центре внимания особ противоположного пола.

Весы. День несет приключения, неожиданные повороты в судьбе,обманы. Звезды предостерегают вас от рискованных предприятий, сомнительных знакомств и дел, связанных с риском для здоровья. Если вас пригласили в гости, постарайтесь в вежливой форме отказаться или перенести свой визит на другое время. Возможно, предстоят финансовые потери, бытовые хлопоты или семейная ссора. Разберитесь в своих чувствах, мыслях и поступках, потому что вы должны быть готовы к неожиданному повороту судьбы. Не давайте необдуманных обещаний. Сны следует истолковывать наоборот. Это будет вполне благополучный день. Многие из вас будут готовы к тому, чтобы рискнуть и добиться того, к чему стремились в течение всего месяца.

Скорпион. Крайне негативный день. Сегодня ожидаются жестокие стычки с внешним окружением. Как никогда ранее, следует проявлять терпение и выдержку. Непорядочное отношение партнеров или клевета тайных недоброжелателей затруднит движение к намеченным целям или отрицательно скажется на результатах деятельности. Не исключено, что из-за неосторожных высказываний или эмоционального порыва в действиях вы станете мишенью для нападок. Сейчас наступает благоприятное время для того, чтобы заняться совершенствованием творческих навыков.

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Стрелец. Возможно, что тяжелые мысли и предчувствия не дадут вам сегодня расслабиться. Смятение чувств способно навредить вашей репутации и осложнить отношения с близкими. Сегодня с осторожностью отнеситесь к новым знакомствам. Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, могут сыграть в вашей жизни роковую роль. Не исключено, что именно сейчас начнется период, связанный с переоценкой ценностей, духовными исканиями, что неблагоприятно отразится на вашем умении правильно направлять свои жизненные силы.

Козерог. День получения сокровенных знаний, постижения истин и духовного очищения. Во всех отношениях удачный день, правда, любое дело потребует дополнительных усилий или помощи со стороны партнеров или покровителей. Вероятно, сегодня вы окажетесь всем нужны, и на работе вас просто завалят делами. Радует только то, что ваши старания будут замечены, оценены и вознаграждены. Усиливаются аура, способности к достижению намеченных целей, личное обаяние. Это поможет вам изменить существующее положение к лучшему и подняться на новую ступень карьеры. Многие Козероги будут способны использовать скрытые резервы жизненных сил. Финансовое положение у наиболее удачливых будет иметь тенденцию к стабилизации.

Водолей. Удачный плодотворный день, можно достичь отличных результатов во многих делах. Вы проявляете завидную изобретательность, легко преодолеваете преграды, возникающие на пути. Сегодня жизненный потенциал начинает повышаться, что благоприятно скажется на общении у женщин-Водолеев. Вас будут замечать повсюду, где бы вы ни появились. Уверенность в своей неотразимости, остроумие и оптимизм сделают вас центром любой компании. Отношения с близким человеком будут гармоничны и доверительны. Мужчинам-Водолеям следует приближать к себе только достойных своего внимания людей, иначе вероятны затруднения в делах. Звезды указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте физических перегрузок, деятельности, связанной с риском. Вам необходим отдых.

Рыбы. Воздержитесь от выяснения отношений с окружающими людьми – настоять на своем можно и в другой раз. А сегодня придется побыть дипломатами – не бойтесь, друзья и знакомые не будут слишком капризничать и вредничать. День обольщения, лживых обещаний, влияния нечистой силы. Переполняющие вас жизненные силы могут привести к ошибкам и недоразумениям, которые, в свою очередь, обусловят в будущем серьезные проблемы и неприятности. Необходимо вспомнить о своих прошлых финансовых обязательствах, обратить внимание на бюджет: вероятны финансовые потери. Нельзя стричь волосы или ногти.

Астролог: Вальдемар Небоходцев