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20 июля 2020, 22:51 2

Следователи задержали одиннадцать участников массовых беспорядков на АГПЗ

Следователи задержали одиннадцать участников массовых беспорядков на АГПЗ
Фото: оперативная съёмка СУ СК РФ по Амурской области

Сотрудники следственного комитета Российской Федерации по Амурской области задержали 11 наиболее активных участников беспорядков на территории подрядчика Амурского ГПЗ. Двух из них суд уже заключил под стражу. Решается вопрос о мере пресечения в отношении остальных задержанных, сообщает пресс-служба СУ СК России по Амурской области.

Все задержанные подозреваются в совершении преступления по статье «Участие в массовых беспорядках».

Следственная группа осмотрела поврежденные помещения подрядной организации и торговых точек в жилом секторе комплекса. Изучена бухгалтерская документация, допрошены представители работодателя о порядке начисления и выплаты заработной платы работникам предприятия, условиях труда и отдыха, реализации социальных гарантий.


По данным следствия, фактов несвоевременной выплаты заработной платы работникам не установлено. Причиной беспорядков стал конфликт https://www.amur.info/news/2020/07/13/175468, возникший из-за разногласий о возмещении расходов по оплате патентов на трудовую деятельность.

Расследование уголовного дела продолжается.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    55 минут назад

    а зарплату им выплатили?

  • Maikl

    Maikl
    23 минуты назад

    Статью, читал или только заголовок???

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