Путин назначил депутата от ЛДПР главой Хабаровского края

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Дегтярёв заявил, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край.



Михаилу Дегтярёву 39 лет. С 2011 года — депутат Госдумы от ЛДПР. С октября 2016 года был председателем комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В 2013 году Дягтерев предлагал запретить в России оборот долларов. Пять лет спустя он заявил, что почтовый адрес посольства США в Москве нужно сменить на Североамериканский тупик, дом 1.



Напомним, Фургала задержали 9 июля. Следственный комитет сообщал, что у него есть неопровержимые доказательства причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова в 2004‒2005 годах. Бывший губернатор края не признал вину. Басманный суд арестовал Фургала до 11 сентября.