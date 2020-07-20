Путин назначил депутата от ЛДПР главой Хабаровского края
Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярёва временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. В соответствующем указе, который подписал президент, указано, что ранее арестованный Сергей Фургал отрешён от должности в связи с утратой доверия, пишет РБК.
Дегтярёв заявил, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край.
Михаилу Дегтярёву 39 лет. С 2011 года — депутат Госдумы от ЛДПР. С октября 2016 года был председателем комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В 2013 году Дягтерев предлагал запретить в России оборот долларов. Пять лет спустя он заявил, что почтовый адрес посольства США в Москве нужно сменить на Североамериканский тупик, дом 1.
Напомним, Фургала задержали 9 июля. Следственный комитет сообщал, что у него есть неопровержимые доказательства причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова в 2004‒2005 годах. Бывший губернатор края не признал вину. Басманный суд арестовал Фургала до 11 сентября.
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