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20 июля 2020, 22:26 6

Путин назначил депутата от ЛДПР главой Хабаровского края

Путин назначил депутата от ЛДПР главой Хабаровского края
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярёва временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. В соответствующем указе, который подписал президент, указано, что ранее арестованный Сергей Фургал отрешён от должности в связи с утратой доверия, пишет РБК.

Дегтярёв заявил, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край.

Михаилу Дегтярёву 39 лет. С 2011 года — депутат Госдумы от ЛДПР. С октября 2016 года был председателем комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В 2013 году Дягтерев предлагал запретить в России оборот долларов. Пять лет спустя он заявил, что почтовый адрес посольства США в Москве нужно сменить на Североамериканский тупик, дом 1.

Напомним, Фургала задержали 9 июля. Следственный комитет сообщал, что у него есть неопровержимые доказательства причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова в 2004‒2005 годах. Бывший губернатор края не признал вину. Басманный суд арестовал Фургала до 11 сентября.

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#губернатор #Дальний Восток #российская власть

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Врио губернатора Хабаровского края назначит в ближайшее время президент
Комментарии
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  • Грюмидыч

    Грюмидыч
    1 час назад

    Хоть что-то про Хабаровск написали. Я уж подумал Вася запретил писать про Фургала и митинги.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    ну скоро значит форум откроют

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Хороший ход, но не пройдёт, карманному лдпр и пу, доверия народа нет!!!

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    1 час назад

    В связи с назначением форум завтра заработает в прежнем режиме??

  • karlik nos

    karlik nos
    51 минута назад

    Ну этот чувачек просто кристально чист однозначно, этакий с детства ничем себя не запорочащий, наверное и табак не курил...

  • Okean555

    Okean555
    43 минуты назад

    Харэ про Хабаровск строчить, давай гороскопы!!!

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