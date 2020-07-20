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20 июля 2020, 23:00 0

Россияне могут получить три детских пособия в августе

Россияне могут получить три детских пособия в августе
Фото: zen.yandex.ru

Государство подготовило меры для поддержки семей с детьми. Сразу три выплаты можно будет получить в следующем месяце, пишет EVORUS.

Выплаты смогут получить родители с детьми до 16 лет. Сумма выплат разнится в зависимости от возраста ребенка. Так, родители детей от 3 до 16 лет получат 10 тысяч рублей, а родителей с детьми до 3 лет ждет выплата в размере 5 тысяч рублей. Помощь можно получить сразу за два месяца при учете, что ранее выплаты начислены небыли. В случае, если доход семьи ниже прожиточного минимума, существует возможность получить пособия на детей от 3 до 7 лет. Фиксированной суммы на такую выплату нет – она определяется каждым регионом индивидуально.

Такая материальная помощь ложится на плечи Пенсионного Фонда России, и разработана в поддержку семей с детьми в период распространения коронавирусной инфекции. По мнению властей, эти меры помогут населению в трудный экономический период, ведь с момента начала карантина очень многие граждане остались без заработка, а многие отрасли предпринимательства не разрешается открывать по сей день.

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#жизнь #коронавирус #помощь

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