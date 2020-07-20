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20июля
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сегодня, 21:19 0

Британские военные потеряли из вида российскую подлодку

Британские военные потеряли из вида российскую подлодку
Фото: iz.ru

Подводная лодка «Краснодар», находящаяся на службе Вооруженных сил Российской Федерации, в данный момент направляется в сторону Санкт Петербурга. После вхождения в воды Ла-Манша военные перестали информировать о местонахождении судна, вследствие чего британские ВС потеряли субмарину из виду, сообщают «Известия».

Совсем недавно командующим ВМС Соединенных штатов было заявлено, что Российская Федерация наращивает военную мощь в Восточном Средиземноморье благодаря присутствию своих подводных лодок по всему периметру акватории. Напомним, что российские субмарины не в первый раз уходят от радаров, ведь несколько лет назад наша подводная лодка исчезла из виду американских ВМС в Атлантическом океане.

Журнал The National Interest охарактеризовал российскую подлодку «Северодвинск» как крайне тихое и достаточно неуловимое подводное судно, ведь именно «Северодвинск» исчез из поля зрения ВМС США два года назад. Не исключено, что исчезновение субмарины «Краснодар» также является некой «шуткой» наших военных по отношению к британской стороне.

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#военные #СМИ #США #технологии

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