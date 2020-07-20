Возле здания амурского правительства спилят ёлки

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Сохнущие ели возле здания правительства Амурской области заменят на молодые деревья. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, растения обследовали специалисты минлесхоза. Пять ёлок уже невозможно оздоровить.

Обследовали все 74 елей, растущие возле административного здания. Как выяснили специалисты, все деревья находятся в угнетённом состоянии. У большинства растений середина ствола лишена хвои, у пяти экземпляров хвоя начала сохнуть и осыпаться.



Причиной болезней стали, среди прочего, нарушения гидрологического режима почвы, недостаток освещения и другие естественные причины. Кроме того, корни этих деревьев стали подбираться к фундаменту здания правительства.



Осенью на месте пяти спиленных ёлок появятся новые растения. Каких именно пород – решат в ближайшее время.



Остальные деревья сохранят.