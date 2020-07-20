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20июля
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сегодня, 19:04 5

Возле здания амурского правительства спилят ёлки

Возле здания амурского правительства спилят ёлки
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Сохнущие ели возле здания правительства Амурской области заменят на молодые деревья. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, растения обследовали специалисты минлесхоза. Пять ёлок уже невозможно оздоровить.

Обследовали все 74 елей, растущие возле административного здания. Как выяснили специалисты, все деревья находятся в угнетённом состоянии. У большинства растений середина ствола лишена хвои, у пяти экземпляров хвоя начала сохнуть и осыпаться.

Причиной болезней стали, среди прочего, нарушения гидрологического режима почвы, недостаток освещения и другие естественные причины. Кроме того, корни этих деревьев стали подбираться к фундаменту здания правительства.

Осенью на месте пяти спиленных ёлок появятся новые растения. Каких именно пород – решат в ближайшее время.

Остальные деревья сохранят.

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#ЖКХ #природа

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    23 минуты назад

    Ёлки в угнетённом состоянии! =) Депрессивная ель! Суицидальная пихта!

  • Лина24

    Лина24
    19 минут назад

    Если уж у здания администрации вовремя не поливают газон с ёлками, что об уходе городских газонов говорить ...

  • Агамемнон

    Агамемнон
    16 минут назад

    Город катастрофически теряет деревья. Это проклятье...

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 минуты назад

    место плохое

  • Вета007

    Вета007
    1 минута назад

    Энергетика не та, вон даже ёлки угнетены таким соседством... Столько лет росли и ничего, а тут на тебе...

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