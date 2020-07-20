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сегодня, 18:41 1

В Благовещенске горел детский сад

В Благовещенске горел детский сад

Обновлено: 18:50

Сегодня вечером произошёл пожар в детском саду на улице Политехнической областного центра. Через пять минут первые подразделения пожарных прибыли на место.

В помещении для приготовления пищи загорелся духовой шкаф. На ликвидацию огня ушло четыре минуты.

Администрация детского сада эвакуировала 60 детей и восемь сотрудников до прибытия пожарных. Пострадавших нет.

В ликвидации пожара участвовали 36 пожарных и семь единиц техники. Вызову был присвоен повышенный номер.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. На месте работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

На место происшествия выехал прокурор города Благовещенска. Проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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#дети #образование #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    18 минут назад

    Лучше скажите, что это за альтернативно-одарённые строители забора такие там попались? забор снесли. а новый уже 2 недели даже и не принимаются делать.Ждут пока слишком шустрый ребятёнок на дорогу убежит?

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