В Благовещенске горел детский сад

Обновлено: 18:50



Сегодня вечером произошёл пожар в детском саду на улице Политехнической областного центра. Через пять минут первые подразделения пожарных прибыли на место.

В помещении для приготовления пищи загорелся духовой шкаф. На ликвидацию огня ушло четыре минуты.



Администрация детского сада эвакуировала 60 детей и восемь сотрудников до прибытия пожарных. Пострадавших нет.



В ликвидации пожара участвовали 36 пожарных и семь единиц техники. Вызову был присвоен повышенный номер.



Устанавливаются обстоятельства происшествия. На месте работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

На место происшествия выехал прокурор города Благовещенска. Проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.