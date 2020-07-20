Предполагаемого шпиона ЦРУ казнили в Иране

Расследование началось незадолго до гибели генерала Касем Сулеймани, который погиб 3 января в результате ракетного обстрела автоколонны. Операция была спланирована вооруженными силами США. Президент Соединенных Штатов сообщил, что генерал Сулеймани подготавливал нападение на посольства США в ряде стран. Иранская сторона не связывает детали гибели генерала с казнью бывшего сотрудника Минобороны.

Махмуд Маджда был обвинен не только в шпионаже в пользу США. Его обвиняли в работе на израильскую разведку «Моссад», а также в попытке наладить связь с разведкой Саудовской Аравии. Маджда собирал информацию о Корпусе стражей исламской революции, часть которого возглавлял Сулеймани, и передавал данные иностранным разведывательным службам. Такая информация вполне могла стать поводом для жестокой расправы со стороны вооруженных сил Соединенных Штатов. За предоставленные сведения Махмуд Мусави Маджда получал вознаграждение в долларах.