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20июля
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Предполагаемого шпиона ЦРУ казнили в Иране

Предполагаемого шпиона ЦРУ казнили в Иране
Фото: rbk.ru

В понедельник утром приговор был приведен в исполнение. Бывший сотрудник Иранского Минобороны Махмуд Мусави Маджда был казнен за шпионаж в пользу ЦРУ, пишет РБК.

Расследование началось незадолго до гибели генерала Касем Сулеймани, который погиб 3 января в результате ракетного обстрела автоколонны. Операция была спланирована вооруженными силами США. Президент Соединенных Штатов сообщил, что генерал Сулеймани подготавливал нападение на посольства США в ряде стран. Иранская сторона не связывает детали гибели генерала с казнью бывшего сотрудника Минобороны.

Махмуд Маджда был обвинен не только в шпионаже в пользу США. Его обвиняли в работе на израильскую разведку «Моссад», а также в попытке наладить связь с разведкой Саудовской Аравии. Маджда собирал информацию о Корпусе стражей исламской революции, часть которого возглавлял Сулеймани, и передавал данные иностранным разведывательным службам. Такая информация вполне могла стать поводом для жестокой расправы со стороны вооруженных сил Соединенных Штатов. За предоставленные сведения Махмуд Мусави Маджда получал вознаграждение в долларах.

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#военные #религия #США

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