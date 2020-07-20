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сегодня, 17:20 0

В Приамурье зарегистрировано 30 новых заражений коронавирусом

В Приамурье зарегистрировано 30 новых заражений коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Амурской области в лабораторно подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 423 заражения COVID-2019.

В Благовещенске зарегистрировано 16 новых случаев, в Свободном — семь, по два в Константиновском и Октябрьском районах, по одному в Благовещенском, Ивановском и Мазановском районах.

1 252 человека выписаны из стационара с выздоровлением.

1 357 человек были в контакте с заболевшими. На само изоляции находятся 1 344 человека.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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