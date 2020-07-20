В Приамурье зарегистрировано 30 новых заражений коронавирусом
В Амурской области в лабораторно подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 423 заражения COVID-2019.
В Благовещенске зарегистрировано 16 новых случаев, в Свободном — семь, по два в Константиновском и Октябрьском районах, по одному в Благовещенском, Ивановском и Мазановском районах.
1 252 человека выписаны из стационара с выздоровлением.
1 357 человек были в контакте с заболевшими. На само изоляции находятся 1 344 человека.
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