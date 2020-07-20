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сегодня, 17:08 0

Сегодня выпускники Приамурья сдали ЕГЭ по иностранным языкам и биологии

Сегодня выпускники Приамурья сдали ЕГЭ по иностранным языкам и биологии
Фото: static.irk.ru

Сегодня, 20 августа, состоялся очередной единый государственный экзамен для учеников выпускных классов Приамурья. 611 выпускников сдавали биологию, а иностранный язык — 399 школьников. Аттестацию по английскому проходил 391 человек, шесть — по китайскому, и по одному выпускнику сдавали французский и немецкий, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Выпускные испытания прошли в обычном режиме в 44 пунктах сдачи экзаменов. За ходом их проведения наблюдали представители регионального министерства образования и общественные контролёры. Результаты прошедших ЕГЭ будут опубликованы до 2 августа.

22 и 23 июля продолжится сдача ЕГЭ по иностранным языкам: выпускникам предстоит пройти устный этап испытания.

Напоминаем, что ученики выпускных классов Приамурья уже сдали единый государственный экзамен по таким дисциплинам как: русский язык, математика, история, физика, география, литература и информатика и ИКТ. По последнему предмету сразу двое выпускников из Амурской области сдали ЕГЭ на высший балл.

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#образование #школа

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