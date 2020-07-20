Африка раскалывается пополам

Процесс разлома довольно медленный, и полное отделение тектонических плит произойдет только через 5-10 миллионов лет. Но сейчас этот процесс уже запущен силами природы. В конечном итоге африканский континент разделится на две части, где африканская тектоническая плита отсоединится от арабской. Такое расползание этих двух плит не является первым, много миллионов лет назад движение подземных плато вызвало появление Красного моря и Аденского залива.

По мнению британского ученого Кристофера Мура, разрыв вызовет появление нового океана, который заполнит трещину между плитами. По его предположениям, восточная часть Африки в конечном итоге станет отдельным континентом. Конечно, это событие произойдет довольно нескоро, но сейчас мы становимся свидетелями начала этого долгосрочного процесса, который в конечном итоге изменит облик земли и заставит человечество переписать учебники и карты.