Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июля
Предыдущая новость
сегодня, 16:59 0

Африка раскалывается пополам

Африка раскалывается пополам
Фото: runews24.ru

15 лет назад учеными был обнаружен процесс разлома тектонических плит. В пустыне близ Афары появилась трещина длиной 56 километров, пишет Runews24.

Процесс разлома довольно медленный, и полное отделение тектонических плит произойдет только через 5-10 миллионов лет. Но сейчас этот процесс уже запущен силами природы. В конечном итоге африканский континент разделится на две части, где африканская тектоническая плита отсоединится от арабской. Такое расползание этих двух плит не является первым, много миллионов лет назад движение подземных плато вызвало появление Красного моря и Аденского залива.

По мнению британского ученого Кристофера Мура, разрыв вызовет появление нового океана, который заполнит трещину между плитами. По его предположениям, восточная часть Африки в конечном итоге станет отдельным континентом. Конечно, это событие произойдет довольно нескоро, но сейчас мы становимся свидетелями начала этого долгосрочного процесса, который в конечном итоге изменит облик земли и заставит человечество переписать учебники и карты.

Просмотров всего: 10

#природа

распечатать


Общество

Штормовое предупреждение в Амурской области сохранится
Происшествия

В Октябрьском районе продолжают убирать последствия шквала
Общество

В Приамурье придут ливни и грозы
Общество 5

15 июля стало в Благовещенске самым жарким в истории
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь