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20июля
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В Успеновке тополь рухнул на жилой дом

В Успеновке тополь рухнул на жилой дом
Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

На выходных в Амурской области вновь разгуляласт стихия. 18 июля на телефон ЕДДС Ивановского района поступило сообщение о том, что сильный ветер повалил деревья в селе Успеновка. Один из тополей обрушился на дом по улице Дрогошевского. Дерево повредило кровлю на площади около 10 квадратных метров. Веранда оказалась полностью разрушена, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

На место происшествия в воскресенье, 19 июля, выехала группа оперативного реагирования села Ивановки и рабочая группа сельсовета. Пожарные с помощью бензопилы распилили тополь внушительных размеров, после чего ветки и части дерева были вывезены. Поврежденное кровельное покрытие будет восстановлено собственником квартиры.

Сегодня, 20 июля, работы по распилке и уборке упавших деревьев в Успеновке продолжаются.

Кроме того, накануне, 19 июля, сильный ветер, дождь и град стали причиной возгорания дома в селе Грибское по улице Ожидания. В крышу двухквартирного дома ударила молния, из-за чего загоралась кровля.

На место выехала дежурная смена пожарного поста. Спасатели в течение двух минут локализовали огонь, ещё через две минуты ликвидировали и открытое горение. В результате пожара была повреждена кровля на площади около семи квадратных метра и наружная обшивка дома. Жилой дом не пострадал.

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#погода #происшествия

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