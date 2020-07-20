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сегодня, 16:33 2

Авиакомпания «Северный ветер» остановила полёты из Благовещенска без объяснения причин

Авиакомпания «Северный ветер» остановила полёты из Благовещенска без объяснения причин
Фото: riavrn.ru

С 5 августа по 2 октября 2020 года авиакомпания «Северный ветер» без объяснения причин приостановила продажу авиабилетов на маршрут Москва — Благовещенск — Москва. Не продаются также и субсидированные билеты. Об отмене рейсов компания информирует пассажиров через смс-сообщения, сообщает портал правительства Амурской области.

— Маршрут у населения Амурской области востребован, билеты приобретаются амурчанами заранее, летний период наиболее популярный, у людей спланированы стыковочные маршруты для следования дальше из Москвы в курортные города, забронированы санатории и дома отдыха, очень серьёзная сложилась ситуация и вызывает обеспокоенность. Мы направили руководству компании запрос о разъяснений действий авиакомпании по пересадке пассажиров в июле на рейсы других авиаперевозчиков и массовой рассылки сообщений по отмене рейсов в августе и сентябре, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

На территории Дальнего Востока реализуется постановление правительства по субсидированию перевозок льготной категории населения воздушным транспортом. Министерство транспорта области направило обращение в адрес руководителя Росавиации Александра Нерадько, с просьбой принять меры к авиакомпании «Северный ветер» по соблюдению программы полётов.

— Постановление № даёт возможность льготной категории граждан пользоваться авиаперевозками по специальному тарифу на московском направлении. Важно решить вопрос с такими пассажирами, так как у двух других авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «S7» рассчитана своя собственная программа субсидирования. Как только информация поступит нам, сразу проинформируем амурчан, — сообщил министр транспорта.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    31 минута назад

    Живееееммм....

  • Разнящий

    Разнящий
    26 минут назад

    Походу Пегас Туристик всё, (Нордвинг его дочка) убил его Ковидушка.

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