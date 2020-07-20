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Семь амурских школьников сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

Семь амурских школьников сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов
Фото: ражданскийэкзамен.рф

В Амурской области семь выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Отличниками стали ученики школ Благовещенска, Белогорска, Шимановска, Серышева и Ромненского района.

В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой единый государственный экзамен проходил в два дня. На сайте правительства Амурской области были опубликованы итоги первого дня. Для прохождения минимального порога школьникам необходимо было набрать 36 баллов.

— Результаты ЕГЭ по русскому языку от 6 июля этого года несколько лучше тех, что показали выпускники год назад. Средний показатель вырос почти на три балла – это не может не радовать, – рассказала министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Ксения Сергеева, ученица Ромненской школы, получившая 100 баллов по русскому языку рассказала, что дистанционное обучение сказалось на результатах экзамена.

— Учителя проявили понимание, много на дом не задавали, поэтому времени на подготовку к ЕГЭ было предостаточно, — поделилась школьница.

Результаты экзамена по русскому языку, который ребята писали 7 июля, придут не позднее 23 июля.

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#образование #школа

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