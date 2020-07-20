Житель Сковородинского района зарубил жену из ревности

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Сковородинский районный суд рассмотрел уголовное дело об убийстве в отношении жителя Уруши. Мужчина признан виновным, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что в декабре прошлого года осуждённый поругался со своей женой. Женщина сообщила ему о намерении подать на развод. В приступе ревности мужчина нанёс женщине несколько ударов топором. Погибшая получила раны, несовместимые с жизнью.



Мужчин а признан виновным. Ему назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной тюрьме строго режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.