Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:10 2

Житель Сковородинского района зарубил жену из ревности

Житель Сковородинского района зарубил жену из ревности
Фото: pixabay.com

Сковородинский районный суд рассмотрел уголовное дело об убийстве в отношении жителя Уруши. Мужчина признан виновным, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что в декабре прошлого года осуждённый поругался со своей женой. Женщина сообщила ему о намерении подать на развод. В приступе ревности мужчина нанёс женщине несколько ударов топором. Погибшая получила раны, несовместимые с жизнью.

Мужчин а признан виновным. Ему назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной тюрьме строго режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Просмотров всего: 803

#криминал #происшествия #суды

распечатать


Общество

В Успеновке тополь рухнул на жилой дом
Происшествия 1

Пьяный амурчанин поджёг чужую машину
Общество 1

В Шимановске несколько домов остались без воды
Происшествия 5

В Благовещенске камера видеонаблюдения выдала воров автомобильных колёс
Комментарии
Показать все (2)
  • Разнящий

    Разнящий
    13 минут назад

    А муж не пошёл за пивОм! А муж обоих убил топором, а после пошёл за пивОм!

  • retrogr

    retrogr
    1 минута назад

    оформил развод в ипотеку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь