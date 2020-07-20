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сегодня, 16:05 1

Благовещенку шокировал массаж с «дополнительными услугами»

Благовещенку шокировал массаж с «дополнительными услугами»
Фото: pixabay.com

В редакцию «Амур.Инфо» обратилась жительница Благовещенска, которая пожаловалась на местный массажный салон — мастер предлагал услуги чувственного массажа для женщин. Амурчанка возмущалась: «Как у нас в городе работает такая сфера услуг! Это же незаконно!».

Инстаграм-аккаунт салона обещает «приятный финал», длительность процедуры — от полутора часов. Стоит один сеанс от четырёх тысяч рублей.

Ограничений в посещении никаких: возраст и формы дамы не имеют значения. По утверждениям представителей салона, всё проводится в стерильных перчатках, а «приятный финал» испытывают 90 % женщин. Если же клиентка попала в эту самую десятку антифиналисток, то она может заплатить только за расслабление — 2 000 рублей.

Также сотрудник фирмы уверил, что их деятельность абсолютно законна — он консультировался с юристами, а у массажиста есть медицинское образование.

Кстати, подобный вид услуг очень популярен в соседнем китайском Хэйхэ. Однако на российской территории, чувственный массаж пока не столь популярен и у некоторых вызывает шок.

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#жизнь

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    3 минуты назад

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