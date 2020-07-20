Амурскую область наполнят вежливыми кассирами

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На портале Правительства Амурской области были размещены новые стандарты поведения работников, обслуживающих пассажиров. В документе, подписанным губернатором Амурской области Василием Орловым указаны основные требования к персоналу на объектах транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства.

Сотрудники аэропортов, вокзалов, пунктов пропуска Благовещенска и области – это люди, создающие первое впечатление о нашем регионе, считает руководство области.

Стандартами поведения предписывается «учтивость и приветливость» — теперь служащие аэропортов и вокзалов должны быть более дружелюбны ко всем пассажирам. А ещё — более спокойны, и даже раздражённые какой-то сложной ситуацией граждане будут выслушаны. Сотрудники транспортных служб постараются решить все возникшие проблемы на «человеческом языке» без использования профессиональной терминологии. И несмотря на пол, возраст, расу, национальность, вероисповедание и иные отличия все люди, использующие транспорт на территории области, будут обслужены одинаково.

— Для эффективного решения вопросов, важно исключить формальный подход в обслуживании людей. Нужно, чтобы работники вникали в вопросы граждан, ситуации бывают разные, если вопрос не в компетенции специалистов, нужно проинструктировать в дальнейших действиях – оказать помощь гражданину, — рассказал заместитель председателя Правительства области Павел Матюхин.

Для достижения такого обслуживания все работники аэропортов, вокзалов, пунктов пропуска Благовещенска и Амурской области пройдут обучение.