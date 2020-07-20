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20июля
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сегодня, 14:39 10

Центральная площадь Благовещенска осталась без фонтана

Центральная площадь Благовещенска осталась без фонтана

На центральной площади Благовещенска разобрали фонтан. Он украшал наш город несколько десятилетий, пережил не одну реконструкцию и радовал горожан своей красотой даже в зимнее время, украшенный подсветкой.

В фонтане на площади Ленина всё лето купались дети, в своё время в него по традиции ныряли выпускники ДВВКУ и десантники на День ВДВ. А теперь он останется в памяти амурчан лишь на фотоснимках и любительских видеозаписях.

Напомним, сейчас в Благовещенске проходит реконструкция площади имени Ленина. К концу августа строители планируют завершить первый этап ремонта.

Новый фонтан появится в Благовещенске только в следующем году. Обещают, что это будет красивое сооружение с цветовыми эффектами.

В целом, в ходе реконструкции, кроме существующей площади Ленина, появится новая площадь. Запланирована замена мощения на мелкий гранит, озеленение, установка малых архитектурных форм и обновление освещения.

На новой площади Благовещенска, которой дали название «Трибуна Холл», появятся фигуры животных из Красной книги. Их предлагают выбрать самим горожанам, формат обсуждения ещё в процессе обсуждения.

Просмотров всего: 4452

#память #строительство

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Комментарии
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  • Картина маслом

    Картина маслом
    2 часа назад

    У нас в городе и так нет толком фонтанов. Зачем убрали этот. Хрен знает что творят. Трибуна холл, ну что это за название, отвратительное.

  • Принтер

    Принтер
    2 часа назад

    А сколько можно смотреть на этот советской постройки фонтан, давно пора было его снести!!!!А вы читайте внимательней, что будет новый- усовершенствованный фонтан!!!!!!!

  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    Туда ему и дорога, грустно было смотреть на это совковое убожество в центре города.

  • Бивис

    Бивис
    2 часа назад

    Он был мне дорог как память

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    У нового фонтана подсветка хотя бы неделю проживет? Или ее по праздникам только будут включать? В итоге будет просто фонтан.

  • Sam Usov

    Sam Usov
    1 час назад

    Как всегда....Без трусов но в галстуке....

  • google_Александр Невский

    google_Александр Невский
    1 час назад

    Ленин плаццо, авеню клоуны

  • nerv

    nerv
    1 час назад

    Если эта реконструкция для горожан-то почему они ее не знают?

  • Терминатор

    Терминатор
    24 минуты назад

    Этот фонтан снесут. Ну что новый будет именно на этом же месте или рядом ничего не сказано, сказано будет, но где... Вопрос

  • paravis

    paravis
    14 минут назад

    Трибуна холл...Пендосня в убогих головах.

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