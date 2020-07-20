Центральная площадь Благовещенска осталась без фонтана

На центральной площади Благовещенска разобрали фонтан. Он украшал наш город несколько десятилетий, пережил не одну реконструкцию и радовал горожан своей красотой даже в зимнее время, украшенный подсветкой.



В фонтане на площади Ленина всё лето купались дети, в своё время в него по традиции ныряли выпускники ДВВКУ и десантники на День ВДВ. А теперь он останется в памяти амурчан лишь на фотоснимках и любительских видеозаписях.



Напомним, сейчас в Благовещенске проходит реконструкция площади имени Ленина. К концу августа строители планируют завершить первый этап ремонта.



Новый фонтан появится в Благовещенске только в следующем году. Обещают, что это будет красивое сооружение с цветовыми эффектами.



В целом, в ходе реконструкции, кроме существующей площади Ленина, появится новая площадь. Запланирована замена мощения на мелкий гранит, озеленение, установка малых архитектурных форм и обновление освещения.



На новой площади Благовещенска, которой дали название «Трибуна Холл», появятся фигуры животных из Красной книги. Их предлагают выбрать самим горожанам, формат обсуждения ещё в процессе обсуждения.