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сегодня, 14:30 0

Интервью с Ириной Губановой: о правильном распределении средств на капитальный ремонт

Интервью с Ириной Губановой: о правильном распределении средств на капитальный ремонт

Руководитель Центра организации капитального ремонта (ЦОКР) Дальний Восток Ирина Губанова рассказала, как жителям домов в Приамурье целесообразно перечислять средства на капитальный ремонт на специальный счет, а не на счет Фонда капремонта.

В Амурской области жителям многоквартирных домов, которые хотят перечислять средства на капитальный ремонт на специальный счет, готовы оказать консультативную помощь в этом вопросе. Необходимые разъяснения можно получить в Центре организации капитального ремонта Дальний Восток.

Первый в России подобный Центр был открыт в 2016 году в Ярославле. Агентством стратегических инициатив организация была признана «прорывом года» и рекомендована к применению в других территориях. С февраля 2020 года ЦОКР Дальний Восток работает в Амурской области.


«Задача нашего Центра – оказать методическую и практическую помощь при переходе на спецсчет, организовать все необходимое для капитального ремонта. К примеру, дом стоит в программе на капремонт на 35 год, а в вашем доме острая необходимость здесь и сейчас провести капремонт. Вы сможете воспользоваться накопленной суммой, если перейдете на специальный счет», – рассказала руководитель ЦОКР Дальний Восток Ирина Губанова.

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#Недвижимость

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