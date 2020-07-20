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сегодня, 14:23 1

Пьяный амурчанин поджёг чужую машину

Пьяный амурчанин поджёг чужую машину
Фото: pixabay.com

Амурские полицейские задержали 33-летнего жителя Ромненского района, который подозревается в поджоге. Происшествие случилось в селе Святоруссовка — загорелись летняя кухня и автомобиль Toyota Mark II. В результате пожара машина была полностью уничтожена, а в деревянной постройке сгорели веранда, крыша и имущество.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что к инциденту может быть причастен местный житель. Его доставили в отдел полиции, где он признал свою вину.

Мужчина рассказал, что совершил поджог в состоянии алкогольного опьянения, из-за личного конфликта с хозяевами.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

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#криминал #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    4 минуты назад

    Нормально. Пять лет никаких конфликтов с соседом не будет.

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