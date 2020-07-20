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Штормовое предупреждение в Амурской области сохранится

Штормовое предупреждение в Амурской области сохранится
Фото: pixabay.com

По сообщениям амурского Гидрометцентра, в некоторых районах Амурской области 21 июля ночью ожидаются сильные ухудшения погоды.

Ночью во вторник в восточных районах Амурской области пройдут очень сильные дожди и ливни с грозами, а также ожидается порывистый ветер силой 15-20 м/с.

Напомним, вечером 16 июля непогода разбушевалась в Октябрьском районе. Сёла района остались без водо- и электроснабжения. В Екатеринославке от шквалистого ветра рухнули две водонапорные башни. Сильный ветер также сорвал шифер с многоэтажек и повалил более 150 деревьев.

Накануне несколько накселённых пунктов в регионе засыпало крупным градом.

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#погода #природа

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