Штормовое предупреждение в Амурской области сохранится
По сообщениям амурского Гидрометцентра, в некоторых районах Амурской области 21 июля ночью ожидаются сильные ухудшения погоды.
Ночью во вторник в восточных районах Амурской области пройдут очень сильные дожди и ливни с грозами, а также ожидается порывистый ветер силой 15-20 м/с.
Напомним, вечером 16 июля непогода разбушевалась в Октябрьском районе. Сёла района остались без водо- и электроснабжения. В Екатеринославке от шквалистого ветра рухнули две водонапорные башни. Сильный ветер также сорвал шифер с многоэтажек и повалил более 150 деревьев.
Накануне несколько накселённых пунктов в регионе засыпало крупным градом.
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