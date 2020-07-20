Василий Орлов: «Наш проект канатной дороги – уникален»

Губернатор Василий Орлов, владелец группы компаний «Регион» Сергей Судариков и руководитель управления правового сопровождения проектов ГЧП инвестиционной компании «Регион» Валерий Репков, а также журналисты своими глазами увидели, где и как материализуются инвестиции в трансграничные объекты. В минувшую пятницу они посетили транспортно-логистический терминал у международного автомобильного пункта пропуска Кани-Курган и стройплощадку уникальной трансграничной пассажирской канатной дороги через Амур.

— Строительство мостового перехода завершено. Он уже был бы открыт, если бы не пандемия. Мы для себя ставим срок 1 сентября, но он, естественно, будет варьироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации, — сказал Василий Орлов во время выезда на территорию уникальной стройки. — Тем не менее, к 1 сентября вся инфраструктура временной схемы должна быть готова.

Первым осмотрели район трансграничного моста через р. Амур, где идёт строительство так называемой временной схемы транспортно-логистического терминала. Важнейшим элементом ТЛТ являются склады временного хранения, которые позволят не только обрабатывать грузы, но и оставлять в регионе добавленную стоимость, налоги. Сам мостовой переход уже готов, но вот движение грузов и людей будет возможно только после создания комплексной таможенно-логистической инфраструктуры. При этом в процесс ещё вмешался covid-19.

Техническим заказчиком на строительстве ТЛТ выступает компания «АРПИ» (Агентство развития проектных инициатив), которая входит в ГК «Регион». Для ускорения и оптимизации процесса «АРПИ» заключены два договора генерального подряда. Один — с компанией «Нефтегазмонтаж» на создание временной схемы ТЛТ, сдача которой запланирована на 31 августа 2020 года. Второй — с одним из крупнейших подрядчиков, компанией China Communications Construction Company Limited («СССС» или «Китайская Компания Коммуникаций и Строительства»). Она будет осуществлять застройку на площади 55000 квадратных метров. Это уже так называемая основная схема транспортно-логистического терминала, которая войдёт в эксплуатацию в конце августа 2021 года.

— По временной схеме смогут проходить таможенную обработку до 50 автомобилей в день, — поясняет заместитель генерального директора «АРПИ» Владимир Габигер. — А основная позволит проходить таможню уже 200-250 автомобилям ежедневно. Если совсем просто, то временная схема - это как бы уменьшенная копия нашего большого таможенно-логистического комплекса.

По мнению специалиста, погодные факторы и осадки на работу если и влияют, то незначительно. Фактически стройка по временной схеме была начата месяц назад. Но уже на 60% выполнены бетонные работы, заказаны и изготовлены металлоконструкции. Земляные работы выполнены почти на 65%. Максимум через десять дней приступят к асфальтированию площадки.

Заместитель генерального директора компании «Нефтегазмонтаж» Владимир Волосников сообщил, что по контракту компания готовит покрытие под дороги и под контейнерные площадки. После того, как будут построены каркасы зданий, компания приступит к отделочным работам и устройству инженерных коммуникаций, а чтобы успеть в сроки перейдёт на круглосуточный режим работы в две смены.

Одна из важнейших задач — подготовка площадки, поскольку на территории транспортно-логистического терминала предусматривается перемещение тяжеловесной погрузо-разгрузочной техники и перевозка тяжёлых грузов, контейнеров.

— Подготовка площадки — это создание своеобразного многослойного пирога толщиной около 3.5 метра, который состоит из различных материалов уложенных в определенной последовательности и укатанных специальными тяжеловесными катками. Так называемое послойное уплотнение, - рассказал Владимир Волосников.

В процессе работ строители собираются использовать ноу-хау — фибробетон, который отличается повышенной прочностью и другими эксплуатационными свойствами. Часть покрытия в 3200 квадратных метра будет сделано из фибробетона, а большая часть (примерно 10300 м2) из стандартного асфальтобетонного покрытия.

Коронавирусная инфекция на работы по запуску временной схемы никак не влияет, поскольку на временной схеме работают дальневосточники: благовещенские и хабаровские специалисты. А вот по части основной схемы есть определенные сложности в связи с жесткими требованиями Роспотребнадзора.

— Это всё связано с безопасностью, — уточняет Владимир Габигер. — Но я думаю, что в ближайшие недели этот вопрос решим, и сюда приедут китайские сотрудники, которые начнут работу. Впрочем, на случай временного сдвига, есть возможность использовать зимние технологии создания железобетонных конструкций, что позволит избежать срывов сроков окончания работ.

Комплекс предусматривает не только склады и офисы. Здесь планируется сделать кафе, прачечный комплекс, построить две гостиницы на 100 и 200 мест. Воспользоваться их услугами смогут работники таможни и логистического комплекса, брокеры и водители.

Кроме этого, специалист не исключает возникновение новых проектов, так как семикилометровый отрезок подъездной дороги от моста до основной трассы даёт возможность для создания по обе стороны необходимой дополнительной инфраструктуры включая сервис, питание, гостиницы. «Если будет спрос и необходимость, то мы готовы в этом тоже поучаствовать», — заключает Владимир.

Интересуюсь, а что это за «крутой» подрядчик из Китая, и как китайские товарищи оценивают эту затею?

По информации главы обособленного подразделения дальневосточного филиала «СССС» Ван Биня и главного инженера филиала Дмитрия Опары, «СССС» входит в ТОП-100 строительных компаний мира и осуществляет самый широкий спектр строительных работ: от гидротехнических объектов, портов, объектов транспортно-логистической структуры до жилых и гостиничных комплексов.

— Технологически насыщенные объекты — это специфика компании СССС, — подчеркивает Дмитрий Опара. — Специалисты СССС имеют опыт работы в разных климатических условиях. Работают более чем в 130 странах: строили в Африке (Эфиопия), в Азии (Сингапур, Малазия, Китай), в Польше. Это далеко не первый проект в России. Крупные проекты «сухие доки» выполняются в Северодвинске и в Приморье (Большой Камень).

СССС ведет работы по сооружению комплекса основной схемы транспортно-логистического терминала, где будет в частности располагаться основной павильон площадью 8.600 квадратных метров для таможенной административной и контрольной деятельности, а также для хранения. На территории также будут склады временного хранения грузов. Работы должны быть проведены в очень сжатые сроки. Договор подписан 26 июня, а к 15 июля 2021 г. строительство должно быть полностью завершено, несмотря на длительный зимний период.

Следующий пункт «программы» — «Золотая миля». Точнее место, где будет сооружено здание терминала трансграничной канатной дороги. Пока же на месте терминала сооружен временный шатёр, в котором прошло рабочее совещание.

— Канатная дорогая – для нас один из приоритетных проектов, — подчеркнул Василий Орлов. — Для Благовещенска – он самый финансовоёмкий по линии частных инвестиций. Объект знаковый, важный с точки зрения реализации, поэтому мы очень долго подбирали надёжного инвестора. Им стала группа компаний «Регион», которая способна не на словах, а на деле этот проект реализовать. Проект уникальный. В российском законодательстве нет такого вида транспорта как канатная дорога. Все понимают, что это такое, но на бумаге это не изложено. Конечно, возникают вопросы, как будут оформляться таможенные процедуры, осуществляться паспортный контроль. Этот этап уже позади. Все согласования есть, есть заключения госэкспертизы. Я вижу – этот проект будет реализован в соответствии с теми планами, которые у нас были намечены изначально – то есть конец 2022 года. Что мы сделали со своей стороны? На «Золотой миле» предоставили безвозмездно земельные участки, обсудили вопросы обеспечения инфраструктурой, готовы субсидировать стоимость коммунальной и энергетической инфраструктуры, предоставить налоговые льготы. Мы понимаем, какую мультипликацию этот проект даст для города Благовещенска, — резюмировал губернатор.

— Технические параметры канатной дороги сейчас окончательно сформулированы, согласованы с китайскими партнёрами, — рассказала руководитель управления правового сопровождения проектов ГЧП Инвестиционной компании «Регион» Валерия Репкова. - Длина 973 метра. Будет усовершенствованная маятниковая система – две независимые кабины вместимостью по 110 человек, что позволит провозить больше 800 человек в час. Канатная дорога с российской стороны будет приезжать в терминал. Концепция терминала разработана архитектурным бюро из Нидерландов UNStudio. Сейчас ведётся проработка интерьеров, но это уже финальная стадия. Сам проект находится на госэкспертизе. Терминал площадью 26 тысяч квадратных метров, 4 этажа, есть подземная часть. Ведётся работа по выбору генподрядной организации для строительства объекта. В сентябре планируем начать стройку.

На совещании были представлены другие региональные проекты и предложения, которые потенциально могут заинтересовать серьёзного инвестора. Было заявлено, что потенциал Амурской области с точки зрения инвестиций очень интересен.

Иван Михайлов.