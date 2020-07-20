Врачи из Уфы получили благодарности от Василия Орлова

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Исполняющая обязанности министра здравоохранения области Светлана Леонтьева вручила команде медиков из Уфы благодарственные письма от главы региона Василия Орлова. 11 врачей и 14 работников среднего медицинского персоналапоблагодарили за помощь в борьбе с COVID-19 и самоотверженный труд во время сложной эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.



Команда опытных медиков, которых направило в Амурскую область министерство здравоохранения России, работала в городах Благовещенске и Свободном с 16 июня до этих выходных. Они помогали пациентам, заболевшим короновирусной инфекцией. Врачи-инфекционисты, терапевты, дезинфектор и медицинские сёстры уже имели опыт работы с заражёнными COVID-19. Руководител группой заведующий кафедрой внутренних болезней Башкирского государственного медицинского университета Уфе Антон Тюрин. Остальные специалисты — члены профессорско-преподавательского состава, врачи-ординаторы и студенты.



Губернатор Амурской области передал башкирским медикам тёплые слова благодарности.



Также благодарственное письмо от имени губернатора получил ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов — за неустанную помощь в подготовке кадров для мед. учреждений в тяжёлый период борьбы с коронавирусной инфекцией.