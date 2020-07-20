В Амурской области потушили 28 природных пожаров

Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

За минувшие сутки в Приамурье было потушено 27 природных пожаров: 10 - в Тындинском районе, 9 - в Зейском, 8 - в Сковородинском.

На сегодняшний день на территории области остаются 3 действующих пожара. Из них два локализовано в Тындинском районе на общей площади 1025 гектаров.

Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, на возгораниях работает 43 парашютиста и десантника Амурской авиабазы, сотрудника лесоохраны.

Угрозы населенным пунктам нет.