Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:40 3

В Амурской области потушили 28 природных пожаров

В Амурской области потушили 28 природных пожаров
Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

За минувшие сутки в Приамурье было потушено 27 природных пожаров: 10 - в Тындинском районе, 9 - в Зейском, 8 - в Сковородинском.

На сегодняшний день на территории области остаются 3 действующих пожара. Из них два локализовано в Тындинском районе на общей площади 1025 гектаров.

Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, на возгораниях работает 43 парашютиста и десантника Амурской авиабазы, сотрудника лесоохраны.

Угрозы населенным пунктам нет.

Просмотров всего: 176

#пожары

распечатать


Происшествия 1

В Тамбовке пожарные потушили частный жилой дом
Происшествия

В Гонже горел частный дом
Происшествия

В благовещенской многоэтажке загорелась квартира

Происшествия

В Тынде тушили детский магазин
Комментарии
Показать все (3)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    какие то новости убогие-страна бурлит а здесь тишина

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    низя)) новые владельцы АИ четко выполняют инструкции

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    дождик потушил....спасибо господу

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь