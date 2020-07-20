В Амурской области потушили 28 природных пожаров
За минувшие сутки в Приамурье было потушено 27 природных пожаров: 10 - в Тындинском районе, 9 - в Зейском, 8 - в Сковородинском.
На сегодняшний день на территории области остаются 3 действующих пожара. Из них два локализовано в Тындинском районе на общей площади 1025 гектаров.
Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, на возгораниях работает 43 парашютиста и десантника Амурской авиабазы, сотрудника лесоохраны.
Угрозы населенным пунктам нет.
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