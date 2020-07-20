В Петропавловке Ивановского района оборудовали новую спортплощадку

В селе Ивановского района открылась многофункциональная площадка для занятий спортом. Заниматься физкультурой на новой площадке будут жители села Петропавловки Березовского сельсовета. До этого заливать каток им приходилось на школьном стадионе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Теперь у амурчан появилась отдельная хоккейная коробка для занятий зимним видом спорта – её открытие приурочили ко Дню села. Также на спортплощадке можно будет играть в волейбол и баскетбол – для них установили кольца и сетку. Все работы обошлись более чем в миллион рублей.

Проекты, реализуемые сёлами в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», финансируются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов с обязательным участием амурчан. Они должны вложить в реализацию проектов не менее 20% от стоимости.

Одним из первых к программе присоединился Крестовоздвиженский сельсовет Константиновского района. Как сообщалось ранее, на выделенные средства преобразили памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. https://www.amur.info/news/2020/05/09/172502 Все работы обошлись в 1,3 миллиона рублей.

Кроме этого, в ходе программы в этом году в селе Тавричанка сделают детскую площадку; в посёлке Восточном, сёлах Новоалександровка и Солнечном создадут места массового отдыха. В сёлах Козьмодемьяновка, Лозовое, Дмитриевке, Черемхово, Петропавловке, Троицкое построят спортплощадки; в селе Томское восстановят памятник.

На реализацию программы направлено более 17 миллионов рублей. Самый дорогой проект воплотят в жизнь в селе Солнечном, его стоимость более двух миллионов рублей. Самый бюджетный вариант предложило село Томское, стоимостью 220 тысяч рублей.