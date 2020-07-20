Благовещенцы за полгода нашумели и намусорили на миллион

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Благовещенцы стали чаще нарушать законодательство. С начала года было составлено 659 протоколов об административных правонарушениях. В тот же период прошлого года специалисты выписали 590 документов, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Чаще всего благовещенцы нарушают тишину. Административная комиссия рассмотрела 368 дел и выписала штрафов на общую сумму в 187 тысяч рублей. 109 тысяч рублей уже поступили в бюджет.

Также в лидерах находится нарушения, связанные с торговлей. Так, горожане нередко размещали с нарушениями торговые киоски. В 2020 году количество подобных нарушений немного снизилось. Назначены штрафы на общую сумму 477 500 рублей, при этом пока что оплатили только 78 тысяч.

В поле зрения специалистов часто попадали и нарушители городского благоустройства. В частности, были наказаны люди, которые складировали строительные материалы, а также не убирали мусор, опавшую листву и сухую траву на своих участках. В этом году к списку нарушений добавилось ещё и размещение транспорта на газонах, детских и спортивных площадках.

В общей сложности в первом полугодии городской административной комиссией назначено штрафов на общую сумму чуть больше 970 тысяч рублей. Из этой суммы в городскую казну гражданами пока направлено около 404 тысяч.