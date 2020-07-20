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сегодня, 11:05 0

В Райчихинске появилась спортплощадка для сдачи норм ГТО

В Райчихинске появилась спортплощадка для сдачи норм ГТО
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Райчихинске построили новую спортивную площадку. Спортивный объект такого уровня в городе угольщиков появился впервые, сообщает пресс-служба правительства области.

На площадке установили современные многофункциональные тренажеры, брусья и турники, оборудовали игровые зоны. Сооружение для сдачи норм ГТО построено по программе «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». На его возведение потратили четыре миллиона рублей.

Спортплощадка на базе стадиона «Горняк» будет доступна для всех желающих.

В этом году современным спортивным оборудованием оснастят площадки в Райчихинске, Сковородине, селе Первомайское Тындинского района и селе Новокиевский Увал Мазановского района. На все работы будет потрачено 13,3 миллиона рублей.

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#спорт #строительство

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