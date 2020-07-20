В Шимановске несколько домов остались без воды

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Сегодня в городе Шимановск произошла коммунальная авария. Рано утром из-за грозы сломался один из трансформаторов на водоводе. Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас специалисты определяют вышедшее из строя оборудование, а после они приступят к его ремонту.

— Если до обеда решить проблему не смогут, мы подключим к наиболее сбалансированной скважине дизельный генератор, который в настоящее время используется для проведения ЕГЭ. Экзамен, как раз должен закончиться к обеду. Сейчас все ресурсы обслуживающей трансформаторы организации подключены, если этого будет мало — обратимся за помощью к энергетикам, — рассказал мэр Шимановска Павел Березовский.

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