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сегодня, 10:34 1

В Шимановске несколько домов остались без воды

В Шимановске несколько домов остались без воды
Фото: pixabay.com

Сегодня в городе Шимановск произошла коммунальная авария. Рано утром из-за грозы сломался один из трансформаторов на водоводе. Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас специалисты определяют вышедшее из строя оборудование, а после они приступят к его ремонту.

— Если до обеда решить проблему не смогут, мы подключим к наиболее сбалансированной скважине дизельный генератор, который в настоящее время используется для проведения ЕГЭ. Экзамен, как раз должен закончиться к обеду. Сейчас все ресурсы обслуживающей трансформаторы организации подключены, если этого будет мало — обратимся за помощью к энергетикам, — рассказал мэр Шимановска Павел Березовский.

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#ЖКХ #происшествия #Шимановск

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    41 минута назад

    Какой то малопонятный бред, чесслово. Один из трансформаторов сломался. Но второй то (резервный) - работает? На объектах, в которых необходимо безперебойная работа, всегда присутствует дубль-резерв. В данном случае, я так понимаю, очередной раз произошли обосратушки без резерва.

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