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20июля
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сегодня, 09:56 3

В Благовещенске камера видеонаблюдения выдала воров автомобильных колёс

В Благовещенске камера видеонаблюдения выдала воров автомобильных колёс
Фото: 28.мвд.рф

Сотрудники уголовного розыска благовещенской полиции задержали двоих ранее привлекавшихся к ответственности мужчин 1973 и 1987 годов рождения. Добычей злоумышленников стали пять комплектов автомобильных колёс на сумму 98 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Амурской области.

По предварительным данным, двое злоумышленников проникли на территорию авторынка с ближайшей базы, забрали колёса, которые находились в открытом доступе, и спрятали их в ближайших кустах. Позже мужчины вывезли похищенное на автомобиле.

По факту кражи следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело.


С помощью записей с наружных камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили владельца автомобиля, на котором вывезли украденные колёса, а также его маршрут. Злоумышленников удалось задержать прямо у них дома.

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    1 час назад

    О, редакция быстро поправила: "Добычей злоумышленников стали пять комплектов автомобильных колёс на сумму 98 тысяч рублей?". А то складывалось впечатление, что это у читателей спрашивают... :)

  • White Wolf

    White Wolf
    20 минут назад

    Сейчас злоумышленники находятся под надлежащем поведении

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    14 минут назад

    White Wolf, нет, это правильно написано. Они находят под подпиской, а она называется "Подписка о невыезде и надлежащем поведении" - УПК РФ Статья 102.

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