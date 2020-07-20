В Благовещенске камера видеонаблюдения выдала воров автомобильных колёс

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Сотрудники уголовного розыска благовещенской полиции задержали двоих ранее привлекавшихся к ответственности мужчин 1973 и 1987 годов рождения. Добычей злоумышленников стали пять комплектов автомобильных колёс на сумму 98 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Амурской области.

По предварительным данным, двое злоумышленников проникли на территорию авторынка с ближайшей базы, забрали колёса, которые находились в открытом доступе, и спрятали их в ближайших кустах. Позже мужчины вывезли похищенное на автомобиле.



По факту кражи следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело.





С помощью записей с наружных камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили владельца автомобиля, на котором вывезли украденные колёса, а также его маршрут. Злоумышленников удалось задержать прямо у них дома.



Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.