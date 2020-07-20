Выбор читателей за 19 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 19 июля.

В эти выходные благовещенские спортсмены обходят берег реки Амур и прилегающие территории. Молодые люди ищут детей, которые отправились купаться без родителей, а заодно напоминают горожанам о правилах безопасности на воде.



Сегодня в Амурской области сразу в нескольких местах выпал крупный град. В частности, очевидцы сообщают, что льдины размером с перепелиное яйцо видели в Константиновке, Грибском и ещё нескольких населённых пунктах.

По сообщению амурского Гидрометцентра, завтра по северу и югу области переменная облачность. Ночью и днём местами в большинстве районов пройдут сильные ливни с грозами.

В Амурской области лабораторно подтверждено 39 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 393 заражения COVID-2019, сообщает пресс-служба областного правительства.

