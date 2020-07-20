Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июля
Предыдущая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 19 июля

Выбор читателей за 19 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 19 июля.

Благовещенские спортсмены патрулируют набережную Амура

В эти выходные благовещенские спортсмены обходят берег реки Амур и прилегающие территории. Молодые люди ищут детей, которые отправились купаться без родителей, а заодно напоминают горожанам о правилах безопасности на воде.

Приамурье засыпало крупным градом

Сегодня в Амурской области сразу в нескольких местах выпал крупный град. В частности, очевидцы сообщают, что льдины размером с перепелиное яйцо видели в Константиновке, Грибском и ещё нескольких населённых пунктах.

В Благовещенске завтра прохладно и дождливо

По сообщению амурского Гидрометцентра, завтра по северу и югу области переменная облачность. Ночью и днём местами в большинстве районов пройдут сильные ливни с грозами.

В Амурской области выявлено 39 новых заражений COVID-19

В Амурской области лабораторно подтверждено 39 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 393 заражения COVID-2019, сообщает пресс-служба областного правительства.

Просмотров всего: 5

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


Общество

Выбор читателей за 18 июля
Общество 1

Выбор читателей за 17 июля
Общество 6

В понедельник в Приамурье отключат телевидение
Общество

Выбор читателей за 16 июля
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь