Астрологический прогноз на 20 июля: Тельцам не следует идти на поводу у эмоций, а у Козерогов день удачен для накопления денег

Восход Солнца: 04:42

Заход Солнца: 20:29

Солнце в Раке.

Овен. Неблагоприятный день. Все дела будет даваться тяжело, денежные проблемы выйдут на первый план. Судьба посылает вам испытание на целеустремленность и собранность. Постороннее влияние, ложный совет или субъективная оценка ситуации могут отрицательно сказаться на результатах деловых встреч и контактов. В профессиональной сфере, как и в личной, судьба не уготовила вам никаких козней. Данный день подходит для отдыха и дальних поездок.

Телец. Благоприятный день для Тельцов творческих профессий. Девиз дня - великодушие, общение и душевное равновесие. Звезды рекомендуют контакты только с самыми близкими людьми, с которыми можно поделиться и радостью и печалью. Сатанинский день, связанный с искушениями плоти, подавлением светлого начала. Будьте осторожны — не идите на поводу у эмоций. Если в этот день вам предстоит поездка, соблюдайте осторожность. Существует вероятность травмы.

Близнецы. День благоприятен для заключения новых контрактов и деловых переговоров. А если у вас к тому же характер альтруиста и миротворца, вы можете примирить двух давних врагов. Не исключено, что вам придется отстаивать свои взгляды. Звезды рекомендуют защищать свои интересы и не позволять себе попадать под чье-то влияние. Возможно, вам удастся изменить ход событий в вашу пользу. В этот день ваши профессиональные интересы могут пойти вразрез с личными отношениями, поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы из искры не разгорелось пламя.

Рак. День символизирует радость бытия, любовь и взаимопонимание. Нестабильное психоэмоциональное состояние может на время исчезнуть. Наиболее сложные вопросы урегулируются, как вам покажется,сами по себе. Благоприятны поездки, творческие встречи, контакты на всех уровнях. К вам вернется ощущение покоя и радости. Вам будет сложно поддерживать имидж идеального работника, особенно если на горизонте замаячит неловкая ситуация. Всем будет легче, если вы посмеетесь над ней, вместе с другими.

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Лев. Астрологи рекомендуют заняться устранением ошибок и исправлениями любого рода, а новые проекты пока лучше не затевать. Опасный день, когда представители этого знака Зодиака могут стать податливыми, порочными, поддающимися любым соблазнам.

Дева. Астрологи считают, что вам придется сфокусировать внимание на личной сфере, одинокие представители знака могут даже влюбиться! Проявите осмотрительность и сдержанность в общении с близкими людьми. Неудачи прошедшей рабочей недели смогут превратить мужчин-Дев в домашних тиранов. От вашей выдержки и рассудительности женщин-Дев будут зависеть гармоничные отношения со спутником. Однако ему следует помнить, что ваше терпение имеет свои пределы.

Весы. Сегодня финансовое положение недостаточно стабильно:вероятны потери или же объем трат превысит поступления. Надежды, возложенные на предстоящие сделки, могут оказаться напрасными. Не исключено, что внезапные и непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете. Вполне возможны серьезные перемены в личных отношениях, как положительные, так и отрицательные. Может случиться и так, что вы станете жертвой происков соперника или попадете в зависимость от настроения своего партнера. В первой половине дня на многих Весов снизойдет чувство вдохновения, что позволит легко справиться с самыми наболевшими проблемами. В отношениях с родными преобладание сердечности и стремление к взаимопониманию создадут теплую обстановку. Но во вторую половину дня вам лучше избегать любых дел и контактов — неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с друзьями.

Скорпион. Критический день. Вероятна ситуация, которая вынудит вас идти на сделки с совестью во имя дела и для общей пользы. В любом случае сейчас нежелательно будет перечить начальству — лучше вести себя скромным подчиненным. Профессиональные успехи, разумеется, скажутся на материальном положении. Если вы справитесь с возникшими проблемами — ваш авторитет заметно укрепится. Контролируйте эмоции, случайно сказанное вами слово может спровоцировать конфликт.

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Стрелец. День, благоприятный для контактов и общения с партнером, для активного отдыха и развлечений. Доброжелательность и умение прощать обиды поможет избежать ссоры. Не исключено, что у вас проявится интерес к мистике, философии или религии. Живое воображение или общение с друзьями приведут вас к неожиданным выводам. Чаще говорите партнеру о своих чувствах, ведь он уже считает вас слишком холодным и отстраненным.

Козерог. Предлагаем спуститься с небес на землю и заняться чем-нибудь интересным: пока вы сконцентрировались на будущем, жизнь идет! День удачен для накопления денег, для продолжения ранее начатых дел и достижения поставленных целей. Не отвлекайтесь на посторонние проблемы. Пустое общение с приятелями или бесцельное времяпрепровождение могут пагубно сказаться на ваших финансовых делах. В первой половине дня не исключено долгожданное известие или встреча с партнером, которая станет завершением ваших целенаправленных устремлений. Вероятно, сегодня от вас потребуется принятие важных решений.

Водолей. Вероятны проблемы от необдуманных трат или из-за участия в рискованных финансовых предприятиях. Вам придется и свои дела привести в порядок, и окружающим помочь, хотя и морально. К счастью, сегодня вы успеете все!

Рыбы. В целом день неблагоприятен для контактов и деловых переговоров. Терпение и исключительная трудоспособность помогут снизить негативные тенденции дня, однако в любом деле не следует рассчитывать на одобрение начальства или помощь покровителей. Резкие смены настроения, дурное расположение духа не позволят достичь результата. Благоприятный день для финансовых операций. Звезды обещают прибыль. Ваш энтузиазм захватит окружающих, заставит их пойти на сотрудничество. Возможно совершение ряда удачных сделок. Новые идеи в скором будущем принесут желаемый результат. Возможно некоторое перемещение по служебной лестнице, но в какую сторону — вверх или вниз - будет зависеть только от вас.

Астролог: Вальдемар Небоходцев