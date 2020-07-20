Гороскоп на неделю с 16 июля по 22 июля: Ракам сейчас следует расширить свой круг общения, а для Скорпионов эта неделя может быть очень непредсказуемой

Общий астрологический прогноз на неделю с 16 июля по 22 для всех знаков Зодиака.

Овен. В начале недели Овны будут вращаться в обществе, коллективе и бежать туда, куда пошлют. Близкие неоднозначно будут воспринимать усилия Овнов. Партнеры Овнов заняты какими-то своими тайными делами, о которых Овны и не подозревают.

Телец. На этой неделе какое-то ваше заблуждение сыграет вам на руку. Не исключено, что вы будете настолько убеждены в своих возможностях и способностях, что не заметите какого-то препятствия и пройдете сквозь него, как горячий нож через масло.

Близнецы. Вы довольно часто действуете импульсивно и непредсказуемо, а потом сами не можете объяснить, почему Вы поступили так, а не иначе. От этого Ваша жизнь становится хоть и несколько хаотичной, но зато более разнообразной, а возможно, и более интересной. Некоторые называют это свободой, но звезды считают, что это просто другая зависимость - зависимость от собственных чувств и настроений.

Рак. Ракам сейчас следует расширить свой круг общения. Не замыкайтесь на узком круге друзей и родственников. Новые знакомства могут принести вам невероятную пользу в различных сферах жизни. Поэтому не бойтесь посещать шумные людные мероприятия и заводить новые знакомства.

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Лев. В ближайшее время вас ждет головокружительный роман. Однако не стоит относиться к этому серьезно, ведь его продолжение маловероятно. Замужним женщинам стоит задуматься о налаживании взаимопонимания с супругом.

Дева. В первую половину недели Дева занят отношениями дома и на работе. Дом, конечно, задает направление. Кто-то решает вопросы и получает результат по своему делу и бизнесу. В основном Дева доволен. Энергии ему никогда было не занимать, а в этот период - особенно.

Весы. Астрологи предупреждают Весы: на этой неделе вы можете начать действовать в ущерб себе. Для вас активизируется Венера — покровительница любви. Вы можете не просто заметить, как мало уделяли внимания близким, а постараться все восполнить и исправить.

Скорпион. Согласно гороскопу, для Скорпионов эта неделя может быть очень непредсказуемой. Никто не знает, как всё может развиться в делах, любви и других сферах жизни. Будьте реалистами и не бросайтесь на халяву — там может оказаться подвох, которого вы не ожидаете.

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Стрелец. На этой неделе вам настоятельно рекомендуется не «забивать» на выполнение должностных и повседневных бытовых обязанностей, в противном случае вы настроите против себя и начальство, и людей, с которыми живете под одной крышей.

Козерог. Всплывшие на поверхность чувства, отношения и чаяния, потеряют свою глубинную таинственность и станут доступными для умозрения. Есть хорошая возможность в известной степени их укротить, и не меньшая – еще на долгое время оставаться им подвластным. Не забывайте, что настоящий укротитель действует не только хлыстом, но и лакомством.

Водолей. Неделя благоприятна для творчества. Вы не боитесь выходить за общепринятые рамки, даете волю фантазии там, где это возможно.

Рыбы. На этой неделе вы можете разочароваться в человеке, которому ранее вполне доверяли несмотря на то, что «тревожных звоночков» было немало. Не исключено, что какие-то события продемонстрируют вам истинное лицо этого индивида, и вы больше не захотите иметь с ним общих дел.

Астролог: Вальдемар Небоходцев