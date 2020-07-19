В Тындинском районе заканчивается строительство железнодорожного моста

Фото: Владимир Кучкин

Четыре пролёта моста специалисты компании-подрядчика строили год.



– Последний 45-метровый пролёт мы смонтировали в марте. Далее занимались демонтажом временных опор, которые нужны были для сборки монтажных стыков, разборкой монтажных площадок, устройством гидроизоляции. Скорость выполнения работ напрямую зависит от регулярности предоставления технологических «окон». На перегоне Ункур – Чильчи мы строим ещё 12 мостов поменьше. Четыре из них также отданы под укладку верхнего строения пути. На остальных искусственных сооружениях работа продолжается. В срок до 15 сентября они будут отданы под укладку верхнего строения пути. Металлические балки для мостов мы получаем с заводов Омска и Улан-Удэ, железобетонные балки – из Казахстана и Беларуси, на Тындинском заводе «Мостовые конструкции» приобретаем мелкую продукцию, например, тротуарные плиты, – рассказал исполнительный директор компании Владимир Кучкин.



Перегон Ункур – Чильчи линии Хани – Тында станет самым протяжённым двухпутным участком Тындинского региона, строящимся в рамках проекта по модернизации Восточного полигона железных дорог России.