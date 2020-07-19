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19июля
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сегодня, 18:33 0

В Тындинском районе заканчивается строительство железнодорожного моста

В Тындинском районе заканчивается строительство железнодорожного моста
Фото: Владимир Кучкин

Сегодня начался завершающий этап строительства 190-метрового металлического моста через реку Чильчи в Тындинском районе. Как пишет «Газета БАМ», строители приступили к укладке верхнего строения пути.

Четыре пролёта моста специалисты компании-подрядчика строили год.

– Последний 45-метровый пролёт мы смонтировали в марте. Далее занимались демонтажом временных опор, которые нужны были для сборки монтажных стыков, разборкой монтажных площадок, устройством гидроизоляции. Скорость выполнения работ напрямую зависит от регулярности предоставления технологических «окон». На перегоне Ункур – Чильчи мы строим ещё 12 мостов поменьше. Четыре из них также отданы под укладку верхнего строения пути. На остальных искусственных сооружениях работа продолжается. В срок до 15 сентября они будут отданы под укладку верхнего строения пути. Металлические балки для мостов мы получаем с заводов Омска и Улан-Удэ, железобетонные балки – из Казахстана и Беларуси, на Тындинском заводе «Мостовые конструкции» приобретаем мелкую продукцию, например, тротуарные плиты, – рассказал исполнительный директор компании Владимир Кучкин.

Перегон Ункур – Чильчи линии Хани – Тында станет самым протяжённым двухпутным участком Тындинского региона, строящимся в рамках проекта по модернизации Восточного полигона железных дорог России.

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#строительство #студенты #транспорт

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