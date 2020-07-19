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19июля
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сегодня, 17:48 2

Амурская прокуратура: благовещенские дети получали травмы по вине «управляек»

Амурская прокуратура: благовещенские дети получали травмы по вине «управляек»
Фото: pixabay.com

Прокуратура Амурской области организовала несколько проверок по фактам причинения вреда здоровью маленьким амурчанам на детских площадках. В двух случаях у представителей ведомства возникали претензии к управляющим компаниям.

Прокурор Благовещенска в ходе проверки случая травмирования 7-летней девочки тренажёром на игровой площадке во дворе одного из многоквартирных домов города выявил нарушения в действиях управляющей компании. Руководителю управляющей компании внесено представление. В отношении организации и её руководителя возбуждено дело об административном правонарушении за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Также прокуратура Благовещенска проводит проверку по сообщению о причинении вреда здоровью 9-летнему мальчику на игровой площадке многоквартирного дома. Установлено, что ребёнок получил повреждения и ушибы из-за разлома и падения части металлической качели. Прокуратура города внесла представление руководителю управляющей компании.

На контроле остаются проверки по фактам падения детей с высоты, утопление детей во время купания в естественных водоемах, дорожно-транспортные происшествия, в результате которых причинён вред здоровью несовершеннолетним, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    кто то должен быть виноват-все кроме детей

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Следить надо за детьми, а не пыво на скамейках глотать.

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