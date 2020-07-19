Благовещенские краеведы хотят ежегодно закладывать «капсулы времени»

Благовещенские любители краеведения решили заложить в городе «капсулу времени». В ней будут храниться предметы, связанные с Благовещенском 2020 года, а в том числе — и письмо потомкам.

Идея родилась в преддверии первого дня рождения краеведческого Instagram-аккаунта «Амурские отголоски». Поэтому капсулу планируют заложить именно в этот день, 29 июля.



Первая капсула, скорее всего, будет представлять собой архивную коробку. Краеведы планируют обратиться к местным художникам, чтобы расписать её в духе текущего года. Что именно положат в капсулу и когда её нужно будет вскрыть, решат благовещенцы.



Покупать содержимое капсулы организаторы будут за свой счёт. В коробку положат 20 самых популярных предметов, названных пользователями Instagram. Также краеведы предлагают подписчикам написать письмо для потомков и предложить дату вскрытия – не раньше, чем через пять лет.



— Нам ничего не стоит сделать дополнительный проект с закладкой на 30-50 лет, — рассказал краевед Евгений Литус.



Для следующего года есть идея заказать деревянный сундук с росписью от местных художников, чтобы капсула была самостоятельным арт-объектом. А вот место закладки до сих пор является предметом горячих споров. Но организаторы точно решили – это не будет открытое пространство. Есть несколько вариантов: краеведы могут хранить её у себя, в областной библиотеке или архиве. Так капсула будет находиться в безопасности до вскрытия.