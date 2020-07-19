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19июля
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сегодня, 16:16 0

В Амурской области выявлено 39 новых заражений COVID-19

В Амурской области выявлено 39 новых заражений COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 39 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 393 заражения COVID-2019, сообщает пресс-служба областного правительства.

В Благовещенске выявлено 18 новых заражений, шесть — в Благовещенском районе, три – в Белогорске, по два в Тынде, Тындинском и Мазановском районах, и по одному в Свободном, Прогрессе, Константиновском, Михайловском, Ромненском и Сковородинском районах.

1 233 человека выписаны из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 35 человек, из них 69 % приходится на людей старше 65 лет.

1 612 человека были в контакте с заболевшими. На самоизоляции находятся 1 599 человек.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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