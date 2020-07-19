В Амурской области выявлено 39 новых заражений COVID-19

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В Амурской области лабораторно подтверждено 39 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 393 заражения COVID-2019, сообщает пресс-служба областного правительства.



В Благовещенске выявлено 18 новых заражений, шесть — в Благовещенском районе, три – в Белогорске, по два в Тынде, Тындинском и Мазановском районах, и по одному в Свободном, Прогрессе, Константиновском, Михайловском, Ромненском и Сковородинском районах.



1 233 человека выписаны из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 35 человек, из них 69 % приходится на людей старше 65 лет.



1 612 человека были в контакте с заболевшими. На самоизоляции находятся 1 599 человек.