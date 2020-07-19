Осиротевшую косулю из зейского природного парка назвали Кнопкой

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Сотрудники центра охраны природы «Зейский» продолжают выхаживать маленькую косулю, которая осиротела по вине человека. Как сообщает пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области, юную обитательницу центра назвали Кнопкой.

По словам охотоведа Владимира Малкова косулёнок чувствует себя хорошо. Кнопка постепенно набирает вес и, как все малыши, любит пить молоко. Второе любимое лакомство новой жительницы центра охраны природы – красный клевер.

Напомним, двухнедельного детёныша косули привезли в центр в нчале месяца. В первые дни у специалистов были серьёзные опасения за жизнь животного.