Приамурье засыпало крупным градом

Сегодня в Амурской области сразу в нескольких местах выпал крупный град. В частности, очевидцы сообщают, что льдины размером с перепелиное яйцо видели в Константиновке, Грибском и ещё нескольких населённых пунктах.



В пятницу синоптики объявили штормовое предупреждение. Стихия разгуляется 19 и 20 июля. В течение двух дней местами ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы.

Напомним, завтра по северу и югу области амурский Гидрометцентр прогнозирует переменную облачность. Ночью и днём местами в большинстве районов пройдут сильные ливни с грозами.

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Mr. Mustard