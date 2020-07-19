Благовещенские спортсмены патрулируют набережную Амура

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В эти выходные благовещенские спортсмены обходят берег реки Амур и прилегающие территории. Молодые люди ищут детей, которые отправились купаться без родителей, а заодно напоминают горожанам о правилах безопасности на воде.



В профилактических рейдах принимают участие областная и городская федерации рукопашного боя, федерация бокса Амурской области и региональная физкультурно-спортивная общественная организация тхэквондо.

— Мы прошли всю набережную от улицы Пионерской до маяка. Раздавали памятки по безопасности, разъясняли, что купаться в ненадлежащих местах нельзя. Беседовали не только с подростками, а со всеми купающимися. Но особое внимание обращали, конечно, на несовершеннолетних. Люди в целом нормально реагировали, прислушивались, — рассказал руководитель физкультурно-спортивной организации Дмитрий Пак.

Как сообщало ИА «Амур.Инфо», в прошлые выходные рейды проходили в Благовещенске и Благовещенском районе. Инспекторы ГИМС совместно с сотрудниками правоохранительных органов и уполномоченным по правам ребенка проверяли несанкционированные места для купания.

С середины июня в регионе начал действовать запрет на посещение необорудованных мест отдыха у водоёмов детьми в возрасте до 14 лет без сопровождения родителей или законных опекунов.

