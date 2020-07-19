Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:27 0

Благовещенские спортсмены патрулируют набережную Амура

Благовещенские спортсмены патрулируют набережную Амура
Фото: @taekwondo_itf_blg

В эти выходные благовещенские спортсмены обходят берег реки Амур и прилегающие территории. Молодые люди ищут детей, которые отправились купаться без родителей, а заодно напоминают горожанам о правилах безопасности на воде.

В профилактических рейдах принимают участие областная и городская федерации рукопашного боя, федерация бокса Амурской области и региональная физкультурно-спортивная общественная организация тхэквондо.

— Мы прошли всю набережную от улицы Пионерской до маяка. Раздавали памятки по безопасности, разъясняли, что купаться в ненадлежащих местах нельзя. Беседовали не только с подростками, а со всеми купающимися. Но особое внимание обращали, конечно, на несовершеннолетних. Люди в целом нормально реагировали, прислушивались, — рассказал руководитель физкультурно-спортивной организации Дмитрий Пак.

Как сообщало ИА «Амур.Инфо», в прошлые выходные рейды проходили в Благовещенске и Благовещенском районе. Инспекторы ГИМС совместно с сотрудниками правоохранительных органов и уполномоченным по правам ребенка проверяли несанкционированные места для купания.

С середины июня в регионе начал действовать запрет на посещение необорудованных мест отдыха у водоёмов детьми в возрасте до 14 лет без сопровождения родителей или законных опекунов.

Просмотров всего: 1457

#отдых #спорт

распечатать


Общество

Фасад спорткомплекса «Юность» украсит художественная подсветка
Общество 2

В Благовещенске появится остановка в виде футбольных ворот
Общество 3

Открытие детских лагерей в Приамурье перенесли на 1 августа
Культура 6

Огромные человеческие органы выставили в амурском краеведческом музее
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь